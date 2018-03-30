Çanakkale ruhu için dev organizasyon

Konya
'da Selçuklu Belediyesi'nin 2 yıldır yürüttüğü "Selçuklu Torunları Ecdatla Buluşuyor" kültür projesiyle 9 bin öğrenci daha uçakla Çanakkale'ye gidiyor. 16 milyonluk dev projeyle Çanakkale ruhu öğrencilere yerinde anlatılıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya'nın en büyük kültür projesi "Selçuklu Torunları Ecdatla Buluşuyor" organizasyonun üçüncü etabı başladı. 2016'da başlatılan organizasyon kapsamında 21 bin öğrenciyi hava yoluyla ecdatla buluşturan Selçuklu Belediyesi, projenin son etabında 9 bin lise 11. sınıf öğrencisini Çanakkale'ye götürecek. Günün ilk ışıklarında Konya'dan yola çıkan öğrenciler aynı gün hava yolu, deniz yolu ve kara yolu kullanarak profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale'ye giderek 103 yıl önce vatan toprağını işgal etmek isteyen düşmanlara karşı verilen mücadeleyi yerinde görme fırsatı buluyor. 16 milyonluk proje kapsamında öğrenciler, Kilitbahir ve namazgah tabyaları, Rumeli mecidiye tabyası, Seyit Onbaşı, Şahindere sargı yeri şehitliği, güney cephesi savaş alanları, Yahya çavuş şehitliği, müze ve anıtları ziyaret ediyor. "Selçuklu Torunları Ecdatla Buluşuyor" projesinin bir gelenek haline dönüştüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Projemizin 3. etabına başladık. Projeyi 3 yıl önce ilk duyurduğumuzda ütopik gibi düşünülmüştü ama 2 yıl başarıyla gerçekleştirdik. Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Ruhu'nu gelecek nesillere aktarmak önemli. Bundan 103 yıl önce vatan toprağını işgal etmek isteyen düşmana Türk milletinin zorlu şartlarda verdiği eşsiz bir mücadele ve kahramanlık destanıdır Çanakkale. 250 bin şehidimiz ve binlerce gazimizin vatan, millet, bayrak sevgisi ile iman gücünü anlamalı ve anlatmalıyız. Bizler gençlerimize "ya istiklal ya ölüm" söyleminin ardında yatan ruhu yerinde anlatmayı amaçlıyoruz" dedi. "AYRI RUH 15 TEMMUZ'DA DA VARDI"
Belediye Başkanı Altay, "Biz, 1071'de Anadolu'ya giren Sultan Alparslan ve 1915'te Çanakkale'de kahramanlık destanı yazan Mehmetçiklerin torunlarıyız. Bu azim ve inanç 15 Temmuz'da hain darbe girişimi olduğunda bir kez daha milletimizde tecelli etti. Bu ruh milletimizin karakterinde her zaman vardır" diye konuştu.