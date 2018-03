Çay ve kahveler bu kez özel çocuklardan

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan down sendromlular, Beyşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde üç saat süreyle müşterilere çay ve kahve servisi yaptı. Beyşehir'de bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören down sendromlu çocuklar, Beyşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde müşterilere üç saat boyunca çay, kahve servisi yaptı. Çocuklar, mesaileri sırasında usta garsonları aratmadı. Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Çetin, "Artı 1 farkla biz de bu çocuklarımızın farkındayız ve onların da birçok şeyi başarabileceklerini biliyoruz. Velilerimizle, öğrencilerimizle pek çok alanda aslında varlar. Beyşehir olarak bunun farkındalık düzeyini artırmak üzere buradayız" dedi. Beyşehir Belediyesi'ne de düzenledikleri etkinlikte kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Çetin, "Son derece mutlu olduk. Burada olmaktan öğrencilerimiz de son derece mutlular. Öğrencilerimiz burada çay servislerini yaptılar. Hesap ödemede, müşterilerimize yardımcı oldular. Down gurubu iş gösterildiğinde ve öğretildiğinde pek çok şeyi tek başlarına da başarabilirler" diye konuştu.