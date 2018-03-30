‘Dilimize sahip çıkmak vatan borcudur’

BUGÜN NELER OLDU

Kadın Meclisi tarafından "Dilimiz Kimliğimizdir" sloganıyla düzenlen kısa film ve tiyatro yarışmasının ödülleri, Meram Uluslararası Gençlik Akademisinde düzenlenen programda verildi. Törene Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, Meram Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban'ın konuşmasıyla başlayan törende, tiyatro ve kısa film kategorilerinde birincilere 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere de 2 bin 500'er lira ödül verildi. Türk diliyle ilgili yaşanması olası bazı olumsuzlukların önüne geçmek için kamuoyunun dikkatini bu yöne çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, projeyle gençlerin güzel Türkçeyi doğru kullanımını teşvik ederek, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması hedeflediklerini söyledi.