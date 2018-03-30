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Emniyet kemeri kadar önemli lastiklerinizi değiştirmeyi ihmal etmeyin

Araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan 2018 tarihinde sona ermesi nedeniyle oto lastikçisi Kadir Ülker, sürücülere yaz lastiklerini takma konusunda uyarılarda bulundu.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 11:48
Emniyet kemeri kadar önemli lastiklerinizi değiştirmeyi ihmal etmeyin

Yaz aylarında yaz lastiği kullanmak seyir halindeyken araçtaki güvenliği artırırken, yakıt tasarrufu açısından da etkili oluyor. Ayrıca mevsiminde kullanılmayan lastikler aracın çekiş gücünde de düşüşe neden oluyor. Oto lastikçisi Kadir Ülker fren yapıldığı zamanlarda yaz lastiğinin kış lastiğine oranla daha kısa mesafede durabildiğini ifade etti. Ülker, "Kış lastiği soğuğa, yaz lastiği sıcağa duyarlıdır. Onun için lastiklerin mutlaka değiştirilmesi gerekir. Mesela örneğin aracın tekerlerinde yaz lastiği varken frene bastığında 10 metre mesafede durursan, kış lastiğiyle 12 metrede durursun. Oysaki yarım metre senin hayatını kurtarır" dedi.

"LASTİK BİR ARACIN ANNESİDİR, KALBİDİR"

Bazı vatandaşların 4 tekerin lastiğini birden değiştirmek yerine sadece çekiş gücü olan tekerlerin lastiklerini değiştirmelerinin yanlış olduğunu vurgulayan Kadir Ülker, "Bazı vatandaşlar sadece aracın çekiş tekerlerinin lastiklerini değiştiriyorlar. 4 tekerinde aynı anda değiştirilmesi lazım. En azından bir araca ortalama 4 kişi biniyor. 4 tane can var o arabanın içerisinde. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ortalama 4 lastiğin fiyatı 600-650 liraya tekamül eder. Lastik bir aracın annesidir, kalbidir" diye konuştu.

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Emniyet kemeri kadar önemli lastiklerinizi değiştirmeyi ihmal etmeyin
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