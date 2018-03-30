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Gençlik ‘Direniş Karatay’a sahip çıkmalı

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Gençlik ‘Direniş Karatay’a sahip çıkmalı
KTO Karatay Üniversitesi'nin yapımcılığında 9 Mart'ta vizyona giren ve Kösedağ Savaşı sonrasında 'da Emir Celaleddin Karatay'ın Moğollar'a karşı başlattığı mücadeleyi konu alan Direniş Karatay filminde Kutay karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alperen Duymaz "Direniş Karatay" filmi ile Anadolu Selçuklu Devleti'ni tanıma fırsatı bulduğunu anlattı. İç Anadolu insanının "Direniş Karatay" filmi için önemine değinen ve özellikle coğrafyanın filme sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Oyuncu Duymaz, "Gençlerin tarihi ile ilgili bilmesi gerekenleri çektik. Filmimizde bu topraklarda yaşayan her insanın öğrenmesi gereken bir tarihi işledik. Gençler için örnek teşkil etmeli ve filmimiz mutlaka izlenmeli" diye konuştu.
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Gençlik ‘Direniş Karatay’a sahip çıkmalı
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