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Kimsesiz değiller!

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Kimsesiz değiller!
Meram Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında uygulanan 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti veriliyor. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nün "Yalnız Değilsiniz" projesi ile mahalle muhtarlarının da yardımıyla belirlenen kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere ulaşılarak tüm ihtiyaçları gideriliyor. Proje kapsamında kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlıların ve engellilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak onlara yalnız olmadıklarını hatırlattıklarını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Yaşlılarımıza saygının toplumumuzda önemli bir yeri var. Mahalle muhtarlarımızın yardımı ile belirlenen kimsesiz ve bakıma muhtaç 100'ün üzerinde vatandaşımızın her türlü ihtiyacını belediye olarak karşılıyoruz" dedi.
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Kimsesiz değiller!
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