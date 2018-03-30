Kitap günlerine yoğun ilgi

Konya
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya
Kitap Günleri yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 1 milyon kitap, 223 yayınevi, 151 yazar ve 321 etkinliğin yer aldığı Konya Kitap Günleriyle adeta bir kültür bayramı yaşandığını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konya Kitap Günleri 19 Mart'ta başladı. 1 Nisan'a kadar Konya'nın kültür ve sosyal hayatına renk katan kitap günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü. Konya'da adeta kültür bayramının yaşandığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kitabın en çok Konya'ya yakıştığını söyledi. Akyürek, "Burası, Selçuklu Medeniyeti'nin, Türkİslam Medeniyeti'nin ve kahraman ecdadımızın en önemli merkezlerinden, ilim irfan yuvalarından birisidir. 12 ve 13. yüzyılın en muhteşem şehri olan Konyamızın 21. yüzyılda da aynı şekilde canlanışını yeniden görmekteyiz" dedi.