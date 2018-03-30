Mehmetçiğe Cihanbeyli’den destek

BUGÜN NELER OLDU

Cihanbeyli İlçesi Karabağ Mahallesi'nde vatandaşlar Mehmetçiğe destek için bir araya geldi. Vatandaşlar aralarında topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Mahallede düzenlenen kampanyada toplanan paralar Cihanbeyli Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantı ile Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale "Zorlu şartlar altında Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'yla destan yazan kahraman Mehmetçiğimize destek olan Karabağlı hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Kendileri örnek bir davranışta bulundular. Şüphesiz milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de ümmetin ve mazlumun umududur" dedi.