Meram’da Z-Kütüphane farkı yaşanıyor

Geçen yıl hizmete açtıkları 15 okuldaki Z-Kütüphanelerin yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "15 Temmuz şehitlerimizin anısına; 15 şehidimizin ismini verdiğimiz Z-Kütüphaneler, farklı ve renkli iç mimari tasarımıyla, yeni ve geniş kitap seçenekleriyle, elektronik kürsü, bilgisayar ve internet hizmetleriyle çocuklarımızın kendilerini özel hissetmelerini sağlamaktadır. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ve gençlerimize yapılacak yatırımın en önemli yatırım olacağının bilincindeyiz. Bu kapsamda Z-Kütüphane ağını geliştireceğiz. Yapımını tamamladığımız 3 ayrı sosyal tesise de bu zengin kütüphaneleri kuruyoruz" dedi. Meram Belediyesi tarafından Z-Kütüphanelerin kazandırıldığı okullardan biri de Konya
Lisesi. 15 Temmuz şehitlerinden Abdullah Tayyip Olçok'un isminin verildiği kütüphane, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyüror. "GELECEĞE YATIRIM"
Okullara kazandırdığı örnek kütüphanelerden dolayı Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya teşekkür eden Konya Lisesi Müdürü Zübeyir Yavuz, "Bu kütüphane geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ufuklarının açılması ve kaynak noktasında bizi çok rahatlattı. Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır. Bu nedenle başkanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Kütüphanemiz sabahtan akşama kadar öğrencilerimize hizmet veriyor" dedi. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Zekeriya Kılıç da, "Özellikle 15 Temmuz şehitlerinden Abdullah Tayyip Olçok'un isminin verildiği bu kütüphaneyi okulumuza kazandırdığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Öğrenciler de kütüphaneyle ilgili düşüncelerini şöyle özetlediler: "Gerek şiir kitapları gerek hikâye kitapları olmak üzere birçok konuda bize kaynak sağlıyor. Türk edebiyatıyla ilgili kaynaklar ve geniş kapsamlı sözlükler var. Kütüphane çok güzel ama adı da çok manidar. Bizden belki birkaç yaş büyük biri olan, 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok'un isminin kütüphaneye verilmesi bizi çok duygulandırdı. Bizlere hediye ettiği için Meram Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz."