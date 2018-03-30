Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri ödülleri sahiplerini buldu

Ödül töreni, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş öğrencilerin bu bilimsel çalışmada hem eğitildiklerini hem de test edildiklerini kaydetti. Bu yarışmanın bilimsel hayatta bir başlangıç olduğunu kaydeden Doç. Dr. Erişmiş, "Adı üstünde yarışma; birileri resmiyette kaybedecek görünecek birileri resmiyette kazanacak görünecek. Ancak bana göre siz hepiniz kazanıyorsunuz. İlerde inşallah çok güzel çalışmalar yapacaksınız" diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, "Biz bu yarışmayı kaybedeni olmayan yarışma olarak tanımlıyoruz. Görüyoruz ki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, aileler hep birlikte bu projelerde yer almak için emek veriyorlar. Bunların gelecek zaman dilimlerinde de devamlılığı önemli. Bugünkü gençlerimizin içinden mucitler, bilim adamları çıkacağına inanıyorum. Herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Yarışmaya katılmanın bile büyük bir çaba, ciddi bir emek olduğunu söyleyen Rektör Şeker, ödül alan, alamayan herkese teşekkürlerini iletti.

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge üçüncüleri; Türkçe alanında; Fatmagül Zehra Çetin ve Ayşe Beyza Atlı, Tarih alanında; Funda Aksöğüt ve Asel Şanlı, Matematik alanında; Damla Kaya, Kodlama alanında; Egemen Bozca ve Kazım Fincankaya, Kimya alanında; Gül Hoda, Fizik alanında; Halil İbrahim Gökkaya ve Yunus Emre Taştan, Değerler Eğitimi alanında; Zeynep Gül Okutan ve Ela Nazlı Algın, Biyoloji alanında; Berika Doğan ve Tarık Boran Aydal oldu.

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge İkincileri; Türkçe alanında; Filiz Aksoy, Tarih alanında; Hasan Atik ve Hüseyin Demir, Matematik alanında; Fazilet Öztürk ve Hasibe Baydemir, Kodlama alanında; Egemen Doğan Canbolat, Kimya alanında; Beyza Beren Kır ve Eylül Yüceson, Fizik alanında; Hasan Doğrul ve Emin Sami Genç, Değerler Eğitimi alanında; Gülsüm Barbar ve Osman Enes Özdamar, Biyoloji alanında; Sena Melis Tanış oldu.

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Birincileri ise şu şekilde; Türkçe alanında; Rana İdil Özdemir ve Sude Ebrar Uludağ, Ceylin Kuş, Tarih alanında; Muhammet Berat Yıldırım, Matematik alanında; Asude Sümeyye Uygun ve Zeynep Özdur, Kodlama alanında; Zeynep Sezin Tümer ve Berra Pamuk, Kimya alanında; Ayberk Bostan ve Emre Deniz Çakan, Fizik alanında; Begüm Yılmaz ve Ali Yiğit Candan, Rüzgar Sunan, Değerler Eğitimi alanında; Yaz Erdoğan, Elif Akgül ve Feyza Sancaklı İsmail Esad Kaya, Biyoloji alanında; Akın Efe Kalaycı, Ali Ege Çubuk, Zeynep Ünal ve Doğa Öcal oldu.