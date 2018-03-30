Ortaokul öğrencilerine “mühendislik” dersi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Bilim Kurdu Projesi kapsamında "Mühendislik" temalı üçüncü bilim günü etkinliği yapıldı. Çeşitli deneyler ve laboratuvar incelemeleri yapan çocuklar sorularıyla meraklarını giderdi. Bilim Kurdu dergisi ile bağlantılı olarak yapılan bilim günlerinde 'Mühendislik' teması hakkında bu ay bilgi ve deneyim kazanan öğrenciler, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız'ı sorularıyla terletti. Öğrenciler; elektrik, malzeme, mekatronik ve cern mühendisliği laboratuvarlarında çeşitli eğlenceli etkinlikler yaparak günü değerlendirdiler.