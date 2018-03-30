Selçuklu’da, 13 okulda öğrenciler sporla tanışıyor

BUGÜN NELER OLDU

ve Kış Spor okullarında çocukları sporla buluşturan Selçuklu Belediyespor Kulübü, ilkokul öğrencilerini sporla tanıştırmak için harekete geçti. Yılda yaklaşık 25 bin sporcuya eğitim veren ve 13 bin 128 lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü olan Selçuklu Belediyespor, ilkokulda okuyan öğrencileri de sporla tanıştırıyor. Selçuklu ilçesinde pilot okula olarak belirlenen 13 okulda, yaklaşık 10 bin öğrenciye Selçuklu Belediyespor Kulübü antrenörleri tarafından spor eğitimi veriliyor. Futbol, Basketbol, Taekwondo, Wushu, Cimnastik, Kick Boks ve Voleybol branşlarında eğitim gören öğrencilerden başarılı olanlar Selçuklu Belediyespor Kulübü lisanslı sporcusu olacak. Eğitim gören öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği branşların başında ise Taekwondo ve Wushu geliyor. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da onaylanan faaliyette, çocuklar haftalık etkinlik saatleri içerisinde spor eğitimlerini alıyor. 19 Şubat'ta başlanan eğitimler okulların kapanma tarihi olan 8 Haziran 2018 tarihine kadar sürecek.