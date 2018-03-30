Tuzlukçu Şehir Konağı hizmete girdi

Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yatırım incelemeleri, Yerel Buluşmalar ve çeşitli programlar kapsamında ziyaret ettiği Tuzlukçu ilçesinde Şehir Konağı'nı hizmete açtı. İlçeye kazandırılan eserin hayırlı olmasını dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Çanakkale Zaferi ile Afrin Zaferi'nin ülkemiz için önemine dikkat çekti. Akyürek "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Afrin'de ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen terör yuvalarının bertaraf edilmesi için şanlı ecdadın torunu olan kahraman askerlerimizin elde ettiği Afrin Zaferi ne güzel bir tevafuk, ne kadar güzel bir buluşmadır. 103 yıllık bir kahramanlık buluşması. Aynı zamanda şehitlerimizin de buluştuğu bir yıldönümü. Afrin'de, El Bab'ta ve ülkemizin değişik bölgelerinde vatanın bölünmezliği için mücadele ederken şehit olan kahraman askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. TUZLUKÇU'YA 26 MİLYONLUK YATIRIM
Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Akyürek Tuzlukçu ilçesine 26 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Tuzlukçu Şehir Konağı'nın bir sosyal ve kültürel kalkınma projesi olduğunu, ilçeye başka bir seviye kazandırdığını dile getiren Başkan Akyürek, bütün ilçelere şehir konakları kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti. Şehir konaklarının mimari yapıları, meslek edindirme sınıfları, yüzme havuzları, spor salonları ve kafeteryaları ile ilçelere değer kattığını kaydeden Akyürek, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak kullanılan şehir konağının ilçe için hayırlı olmasını diledi. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve ekibini Tuzlukçu'da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirterek, 2014 yılından bu yana ilçeye kazandırılan yatırımlar için ilçe halkı adına Akyürek'e teşekkür etti.