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Beyşehir’de düğün salonu yeri için anket

’nın Beyşehir ilçesine bağlı nde, yerleşim merkezine yapılacak düğün salonunun yeri yapılan anket çalışmasının ardından belli oldu.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:49
Beyşehir’de düğün salonu yeri için anket

nin yerleşim merkezinde yapmayı planladığı düğün salonunun inşa edileceği yer konusunda iki farklı alternatif alan belirlendi. Eski sağlık ocağının olduğu alan ile Belediye hizmet binası yanındaki meydan konusunda yerleşim merkezinde ortak bir uzlaşma sağlanamayınca, Beyşehir Belediyesi tarafından projenin hayata geçirileceği alanın belirlenmesi için anket çalışması yapılmasına karar verildi. Mahalle sakinleri, hazırlanan anket formlarını doldurarak yer konusundaki tercihini belirledi. Anket çalışmasına katılan yerleşim merkezinde yaşayan 494 kişi düğün salonunun belediye hizmet binasının yanına yapılmasını isterken, eski sağlık ocağının olduğu alana salonun yapılmasını isteyenlerin sayısı ise 113'te kaldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sakinlerinden gelen talep üzerine yapımına karar verdikleri düğün salonu projesinin inşa edileceği alanın düzenlenen anket çalışması sonucunda belirlendiğini belirterek, "Mahalle sakinlerimizin anket sonuçlarına yansıyan talebi doğrultusunda düğün salonunu Belediye hizmet binası yanındaki alana inşa edeceğiz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Beyşehir’de düğün salonu yeri için anket
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