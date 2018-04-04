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ta bekleyen alev alev yandı

’da ta beklediği sırada yanmaya başlayan kullanılamaz hale geldi.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:07
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı

, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen , cadde üzerinde ta beklediği sırada bir anda yanmaya başladı.

Aracından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracından inerek durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
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