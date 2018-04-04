Trafik kazasında ölen çocuğun yakınları yol kapattı

İki gün önce 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının meydana geldiği merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bu kez 3 aracın karıştığı bir kaza yaşandı.

Maddi hasarla sonuçlanan kaza sonrası Doğan'ın yakınları ve bir grup mahalleli caddeyi trafiğe kapattı.Yola koydukları sandalyelere oturan ve araçların geçişine izin vermeyen vatandaşlar, araçların hızlı seyretmesi nedeniyle çok sayıda kaza yaşandığını belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Polisin uyarılarına rağmen yolu trafiğe açmayan vatandaşlar, olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt'un gerekli önlem alınacağı sözü üzerine yolu açtı.

Muzaffer Utku T. idaresindeki 42 CKY 05 plakalı otomobil, iki gün önce, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yolunda karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan'a çarpmış, ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.