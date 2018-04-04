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sında ölen çocuğun yakınları yol kapattı

'da otomobilin çarpması sonucu 10 yaşındaki çocukları ölen aile, mahalle sakinleriyle nın meydana geldiği yolu trafiğe kapattı.

AA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:28
Trafik kazasında ölen çocuğun yakınları yol kapattı

İki gün önce 10 yaşındaki 'ın ölümüyle sonuçlanan sının meydana geldiği merkez Selçuklu ilçesi 'nde bu kez 3 aracın karıştığı bir yaşandı.

Maddi hasarla sonuçlanan kaza sonrası Doğan'ın yakınları ve bir grup mahalleli caddeyi trafiğe kapattı.Yola koydukları sandalyelere oturan ve araçların geçişine izin vermeyen vatandaşlar, araçların hızlı seyretmesi nedeniyle çok sayıda kaza yaşandığını belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Polisin uyarılarına rağmen yolu trafiğe açmayan vatandaşlar, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt'un gerekli önlem alınacağı sözü üzerine yolu açtı.

Muzaffer Utku T. idaresindeki 42 CKY 05 plakalı otomobil, iki gün önce, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yolunda karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan'a çarpmış, ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Trafik kazasında ölen çocuğun yakınları yol kapattı
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