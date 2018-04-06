Afrin şehitleri için doğa yürüyüşü

BUGÜN NELER OLDU

Erbakan Üniversitesi Kültür ve Turizm Topluluğu ile Orman Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği programla Afrin şehitleri anısına doğa yürüyüşü yapıldı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Öğrencilerimizin ve gençlerin doğayla iç içe yaşayıp, ona sahip çıkması için bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda doğanın içerisinde az kalmış olan yeşilimizle beraber, hem korumak hem de beraber güzel bir zaman geçirmek adına böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Baharla beraber ormanın kıymeti, kullanımı yaygınlaşmakta ama zaman zaman zarar da verilmekte. Onları korumak bizler için önemli çünkü gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir miras orman" dedi. Orman Genel Müdürü Muhammed Çolak da "Doğanın ve doğal kaynakların değerlendirilmesi ve korunması noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyeceğiz. Afrin şehitlerimizi anma adına yapacağımız yürüyüşten dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.