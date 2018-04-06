Afrin’deki askerlere mektup

NECMETTİN
Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Eray Günay'ın koordinatörlüğünde öğrenciler, Afrin
'deki Mehmetçik ile Hakkâri Hudut Özel Harekât Bölüğü'nde görev yapan güvenlik güçlerine mektup yazdı. Bir grup öğrenci, toplanan mektupların bölgede görev yapan askerlere ulaştırılması için Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Öğrencilerin yanı sıra personelin de katıldığı etkinlik, Mehmetçiğe yapılan dualarla son buldu.