Başkan Özgüven tandır başında ekmek pişirdi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Özkan Özgüven Şinasi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi sohbetlerin geçtiği buluşmada Mahalle sakinleri sıkma ikramında bulundu, Başkan Özgüven de tandırın başına geçerek onlarla ekmek pişirdi. Mesaimizin büyük bölümünde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven: "Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Mümkün oldukça onlarla iç içe olmaya gayret gösteriyoruz. Belediye çalışmalarında onların istek ve talepleriyle planlamalarımızı oluşturuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylüyoruz şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. 87 Mahallemize hizmet götürme noktasında büyük bir özveri ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Özgüven, "Makamlar, mevkiler gelip geçici önemli olan Ereğli'mize layıkıyla hizmet etmek. Bu şehir bizim, birlik ve beraberlik içerisinde bu kadim şehri hak ettiği yerlere taşımalıyız. Küçüklerin abisi, büyüklerin bir evladıyız, bu noktada hemşehrilerimizden aldığımız enerji bizi daha da kamçılıyor. Bu anlamda Şinasi Mahallemizin hamarat kadınları, ablalarımız ve kardeşlerimizin davetlerine icap ettik. Onların talep ve istekleri dinliyor, gereken çalışmaları yapıyoruz. Misafirperverlikleri ve ikramları için teşekkür ederiz" dedi.