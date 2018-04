Belediyeden mahalle muhtarlarına ücretsiz internet

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Muhtarlara ücretsiz internet kullanımı sağlıyor. İhtiyaçları etkin haberleşme ile daha hızlı çözüme kavuşturmak için başlatılan uygulama muhtarlar tarafından takdirle karşılandı. Muhtarlar halkımızla aramızda köprüdür diyen Başkan Özgüven, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla belediyemiz arasında köprü oluşturarak Mahallelere hizmet noktasında bizim en önemli yardımcımızdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana belirttiğimiz gibi onlar bizim mesai arkadaşımız. 87 mahalleye sahip olan ilçemiz 27 ilden daha büyük. Bu anlamda her mahallemizin sorunlarını bilmemiz mümkün olmuyor. Bu noktada muhtarlarımızın destekleriyle her mahallemize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini, hemşehrilerimizin istek ve taleplerini hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Bu anlamda Muhtarlarımıza internet hizmeti sağlayarak hızlı bir haberleşme ağı kurmak istedik. Her şey Ereğli'mize daha çok, daha kaliteli ve daha hızlı hizmet edebilmek için. Hizmet noktasında bizlere destek olan Muhtarlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.