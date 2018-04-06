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Beş yeni alt ve üst geçit

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Beş yeni alt ve üst geçit
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerlere 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidinin daha yapımını başlattı. Bu kapsamda Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı, Galericiler Köprülü Kavşağı, Elmalılı Hamdi Caddesi Köprülü Kavşağı, Şefik Can Caddesi Köprülü Kavşağı ile Tekke- Saray Caddesi Yaya Üst Geçidi yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 'da kesintisiz trafik akışını sağlama konusunda yeni bazı düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Trafiğin en yoğun olduğu alanlarda çözüm üretmek üzere çalışıyoruz. Ankara Yolu'nda, İstanbul Yolu'nda, Meram, Selçuklu ve Karatay bölgelerimizde yeni birtakım düzenlemeler yapıyoruz" dedi.
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Beş yeni alt ve üst geçit
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