Botsalılardan Mehmetçik için destek kampanyası

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Botsa Mahallesi'nde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de görev yapan kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla kampanya başlatıldı. Mahalle Muhtarı Dursun Uğurlu kampanya çerçevesinde toplanan yardımları, Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya teslim etti. Örnek bir kampanyaya imza attıkları için Botsalılara teşekkür eden Başkan Toru, "Mehmetçiğimizin ihtiyaçlarının karşılanması için böylesine güzel bir hayra imza attıkları için muhtarımıza, azalarına ve tüm mahalle sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de belediye olarak bu kampanyaya destek vereceğiz" dedi.