Çocuklarla kitap okudu

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Ereğli Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'nin Kütüphaneler Haftası sebebiyle ortaklaşa düzenlediği kitap okuma etkinliğine Belediye Başkanı Özkan Özgüven iştirak ederek çocuklarla birlikte kitap okudu. Etkinlikte küçük bir kız çocuğunun çaldığı keman hayranlıkla dinlendi. Kitap okumanın özellikle çocuklara sağlayacağı yarara vurgu yapan Başkan Özgüven: "Kitap okumanın özellikle çocuklarımızın kişisel gelişimine önemli katkıları vardır. Kitap okumak fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını artırarak birikim kazandırır. Onlarla birlikte kitap okumalıyız ve bu sayede çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmeliyiz" diye konuştu.Etkinlik hakkında görüş bildiren Özgüven: "Belediyemiz olarak çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetler gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Gelecekte vatanına, milletine, bayrağına bağlı, bilgili güzel bir nesil oluşturmak bizlerin görevlerinin en başında gelir. Bu kapsamda bir Çocuk Kütüphanesi yaptık.Çocuklarımız buraya gelerek zamanlarını etkin ve doğru kullanabilecek, kitap okuma alışkanlığı kazanarak kendilerini geliştirebilecekler. Çocuk Kütüphanemizin ve Gençlik Merkezimizin bu etkinliği Kütüphaneler Haftası nedeniyle daha da bir anlam kazandı. Biz de bu güzel etkinliğe katılarak çocuklarımıza örnek olmak istedik. Bu duygu ve düşüncelerle Kütüphaneler Haftası'nı kutluyor, tüm yavrularımızın ve hemşehrilerimizin hayatlarından kitabın eksik olmamasını diliyorum" dedi.