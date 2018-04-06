Derbent’te kuzugöbeği sezonu açıldı

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Derbent ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte kuzu göbeği mantarı toprağın yüzeyine çıktı. Genellikle nemli topraklarda bulunan ve Nisan ayında gözle görülebilir hale gelen kuzu göbeği mantarı herhangi bir tohum atılarak değil, doğal yollarla yetişiyor. Söğüt, kavak ve çam ağaçlarının çevresinde bulunan bu mantar, lezzetiyle damaklarda tat bırakıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında kilogram fiyatı bin liranın üzerine çıkan kuzu göbeği mantarının bu kadar pahalı olması, her bölgede çıkmadığı anlamına geliyor.