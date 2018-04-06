Eğitime 136 milyonluk destek

Selçuklu Belediyesi farklı meslek grupları ile kurum ve kuruluşların yer aldığı istişare toplantılarını "Yerel Buluşmalar" başlığı altında gerçekleştiriyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ilk toplantı Milli Eğiti'mde görev alan öğretmenlerin katılımı ile başladı. Programa AK Parti Konya
İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat üyeleri ile okul müdürleri, öğretmenler katıldı. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yerel buluşmaların Selçuklu ilçesindeki çok yönlü çalışmaların değerlendirilmesinde önemli rolü olduğunu söyledi. Angı, tarihten gelen sorumluluğun farkında olan Selçuklu Belediyesinin değerler eğitimi projesi başlattı. Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin her alanında proje ürettiklerini ve eğitime ciddi bir kaynak ayırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugüne kadar 9 yılda eğitime yaptığımız işlerin toplam maliyeti 136 milyon liraya ulaştı. Selçuklu Belediyesi olarak Fatih Işıklarda 2 adet 16 derslikli okul inşaatını gerçekleştirdik. Bugünlerde Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi yapımı için yaklaşık 19 milyon TL bir bedelle ihale gerçekleştirdik. Yine arsası belediyemiz tarafından verilen Selçuklu Belediyesi ve Türk Anadolu Vakfıyla birlikteliğiyle "Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu" projesini gerçekleştiriyoruz" dedi. '8 ANA SINIFI İNŞA EDİYORUZ'
Başkan Altay, "Sille'de okul problemini çözmek için bir hayırseverle ilkokul ve ortaokul yapmak için çaba sarf ediyoruz. Milli Eğitimimizin talebiyle Selçuklu'ya 8 ana sınıfı inşa ediyoruz. Bugüne kadar anaokulları için harcadığımız para 12 milyon 340 bin lira. Şu ana kadar Selçuklu'da 6 okulumuza spor salonu inşa etmiştik ve yine 6 okul için daha inşaat devam ediyor" diye konuştu.