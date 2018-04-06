Ereğli lale açtı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanını lalelerle süslüyor. Baharın habercisi laleler, rengârenk görüntüsüyle Ereğli'yi süslemeye başladı. Şehrin muhtelif noktalarındaki orta refüj ve döner kavşaklarda çiçek vermeye başlayarak, özellikle Kent Meydanı'na ayrı bir renk katıyor. "Lale bir kültürdür" diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Lale görüntüsü ile çok güzel bir renk cümbüşü sunan çiçek türüdür. Türk kültüründe önemli yere sahip olan lale, tarihimizde bir dönemi ifade etmektedir. Karların altından fışkıran lâleler, Türkler için hayat ve bereket ifade eden bir simge halini almış ve baharın müjdecisi olmuştur. Laleye verilen önemin en büyük sebebi de, "lale" kelimesinin yazılışıyla "Allah(cc)" yazılışında aynı harflerin kullanılmasıdır. Allah(cc), hilâl ve lâle kelimelerinin aynı harflerle yazılması ve ebced hesabıyla aynı değeri taşıması, laleyi Allah(cc) kelimesini temsil eder hale getirmiş, maddi ve manevi değerini arttırmıştır" diye konuştu.Başkan Özgüven şöyle konuştu: "Fiziki ve sosyal belediyecilik kapsamında önemli hizmetler yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ereğli'mize estetik ve modern bir görünüm kazandırıyoruz. Bu kapsamda şehrimizi lalelerle donattık. Baharın gelişiyle açan rengârenk laleler cadde ve sokaklarımıza ayrı bir hava katıyor. Ayrıca yeşillendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Şehir Merkezimizde ve çeşitli bölgelerde toprakla buluşturduğumuz fidanlarla yeşilimize yeşil katıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimizi süsleme ve yeşillendirme çalışmalarımız devam edecek."