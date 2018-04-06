Fındık ile Duman’ı marangoz kurtardı

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"Fındık" ve "Duman" ismi verilen yavru sincapların gece sütle beslenebilmeleri için hayvanat bahçesine nöbetçi personel görevlendirildi. Selçuklu İlçesinde kereste haline getirilmek için hisara konulan ağacı kesmeye başlayan marangoz ustası, ağaç içerisinde iki yavru sincap olduğunu fark etti. Hemen hisarı durduran işçiler, yavru sincapları çıkartıp Karatay Belediyesine ait Hayvanat Bahçesine götürdü. Yuva yaptıkları ağaç kesilerek farkında olmadan yüklendikleri kamyonla kilometrelerce yolculuk yapan sincaplara, tedavileri yapıldıktan sonra süt verilmeye başlandı. Fındık ile Duman adı verilen yavru sincaplar, hayvanat bahçesinin göz bebeği oldu.Vitamin ve mineral takviyesi yapılan sincapların 15 günlük olduğunu belirten Veteriner Hekim Mehmet Fatih Altay, sincapların gözlerinin daha açılmadığını o nedenle anne sütüne muhtaç olduklarını söyledi. Sincapların hayatta kalabilmeleri için günde 12 kere beslenmeleri gerektiğini belirten Alay, "2 saate bir beslenmeleri gereken sincaplar için hayvanat bahçesine gece nöbetçi personel görevlendirildi. Gece olunca bakımları yapılıyor. Bir aylık bakımın sonunda kendi hayatlarını sürdürebilecekler" dedi.