Havadan canlı yayın yapan roket

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Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uzay Teknolojileri Topluluğu'na bağlı Selçuk Roket Takımı'ndaki 15 öğrenci 3 bin feet'e yükselebilen roket üretti. "Tuğra-11" adını verdikleri rokette hava basıncıyla yükseklik ölçen sensörler kullanıldığını belirten Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencisi ve takım lideri Altan Berdan Minaz, roketin en yüksek seviyeden aşağı düşmeye başladıktan sonra kurtarma sistemine bağlı motorun hareketiyle paraşütün açıldığını söyledi. Roketin uçuş esnasında birtakım verileri kaydettiğini vurgulayan Minaz, indikten sonra gerekli bilgilerin alındığını ifade etti. Uçuş esnasında roketle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Minaz, "Roketten gelen verileri bilgisayar ortamında görebiliyoruz. Ateşleme için önceki roketlerden farklı olarak daha güvenli bir yol olan kablosuz ateşleme sistemini geliştirdik ve 500 metreye kadar ateşleme imkanı sağladık" dedi.Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğrencisi Samet Cömert ise, "Bu yola çıktığımızda gelişmiş 3 çeşit roket tasarlamıştık. Sıradaki proje ise yine tüm tasarımı bize ait olan Tuğrul-20 adını verdiğimiz 10 bin feet yüksekliğe sahip canlı görüntü ve veri aktarabilen projemizdir. Bu projemizle aynı zamanda Teknofest İstanbul yarışmasına hazırlanmaktayız. Öte yandan misyonumuz ise atmosferin troposfer tabakasını aşacak roket projesini hayata geçirmek" dedi.