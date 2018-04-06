Karatay’dan eğitime destek

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'daki okulların fiziki manada her türlü ihtiyacının giderildiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, öğrencilerinin daha rahat bir eğitim görmeleri için belediye olarak gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Hançerli, geleceğin teminatı çocukların daha modern ve rahat koşullarda eğitim alabilmeleri için imkanların seferber edildiğini ve eğitim kalitesinin daha da artırılması için desteklerinin süreceğini belirtti. Göreve geldiği ilk günden itibaren eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Hançerli 20 ilkokulu eğitime kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Hançerli, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 10 okula 120 ek derslik yaptıklarını, yine Belediye bütçesinden Kurtuluş, Mehmetçik ve Fetih İlkokullarını tamamlayarak eğitime kazandırdıklarını söyledi. Karatay'a kazandırılacak 4. ve 5. Anaokullarının proje çalışmalarının da tamamlandığının müjdesini veren Başkan Hançerli , "eğitime verdiğimiz destek sadece okul yapmakla sınırlı kalmıyor. Öğrencilerin spor ihtiyacını da göz önünde bulundurarak 5 okula 5 spor salonu ve 16 suni çim saha, 75 okula 75 kütüphane ve 75 bin kitap hediye edildi" diye konuştu.