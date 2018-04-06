Kitap Günleri 200 bin ziyaretçiyi ağırladı

Konya
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya
Kitap Günleri'ni 200 bin kitapsever ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın iki hafta boyunca kitapla ve kültürel etkinliklerle anılmasından mutlu olduklarını dile getirdi. Konya, yüz binlerce kitap, 101 yazar, 223 yayınevinin katılımı imza günü etkinlikleri, söyleşiler ve konferanslarla dolu dolu iki hafta geçirdi. 14 gün süren Konya Kitap Günleri'nde birbirinden değerli 101 yazar, 196 imza etkinliğinde kitapseverlerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında çok sayıda konferans ve seminer de düzenlendi. Akyürek, "Konya Kitap Günleri'nin bu derece ilgi görmesi ve Konya'nın iki hafta boyunca adeta bir kütüphaneye dönüşmesi, şehrimizin UNESCO 2020 Dünya Kitap Başkenti olma sıfatını sonuna kadar hak ettiğinin de bir göstergesi olmuştur. Üniversiteleriyle, kültür-sanat merkezleriyle ve bu tür etkinliklerle 21'inci yüzyılın önemli dünya şehirleri arasındaki yerini alma hedefindeki Konyamızın kitapla anılması bizleri son derece mutlu etmektedir" dedi. 19 Mart'ta kapılarını açan Konya Kitap Günleri'nin başarıyla tamamlandığını söyleyen Akyürek, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.