Metin Şentürk temsili Nasreddin Hoca olaca

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca'nın anısına düzenlenen ve bu yıl 59'uncusu yapılacak olan Nasreddin Şenliği'nde, temsili Nasreddin hoca görevini bugüne kadar; Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray, Deniz Oral, Rasim Öztekin, Münib Engin Noyan, Hüseyin Goncagül, Ahmet Yenilmez gibi birçok ünlü isim üstlenmişti. Son olarak Ahmet Yenilmez'in üstlendiği bu görev için, Metin Şentürk'e teklif götürüldü. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya sanatçı Metin Şentürk ile prensipte anlaşıldığını açıkladı. Akkaya "Metin Şentürk bu yıl temsili Nasreddin Hoca'lık görevini üstlenecek. Kendisi görme engelli bir sanatçımız. İnşallah kendisini Temmuz ayındaki şenliğimizde Akşehir'imizde misafir edeceğiz. Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi. Daha detaylı görüşmeler devam edecek. İnşallah büyük bir değişiklik ve aksilik olmaz ise Metin Şentürk Bey Nasreddin Hoca'mızı temsil etmiş olacak" dedi. Akkaya, bu yıl engelli bir sanatçının bu görevi üstlenmesinin ayrı bir önemi ve manası olduğuna dikkat çekerek ilerleyen günlerde konu ile ilgili geniş bir açıklama yapılacağını kaydetti.