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NEÜ’de 'Bahar Karma Resim Sergisi'

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan 'Bahar Karma Resim Sergisinin' açılışı yapıldı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:22
NEÜ’de 'Bahar Karma Resim Sergisi'

Açılışta konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Tahir Yüksek, bu tür faaliyetlerin geliştirilerek devam etmesini ve diğer bölümlere de örnek olmasını dileyerek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Yağlıboya, akrilik, özgün baskı, hat, tezhip, seramik, grafik çalışmaları gibi güzel sanatların birçok alanından örnekler sunulan sergide NEÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Resim Bilim Dalları Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yapıtlarıyla birlikte toplam 62 eser sergileniyor. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen sergi açılışına, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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NEÜ’de 'Bahar Karma Resim Sergisi'
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