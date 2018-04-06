Ortakonak Camisi restore edildi

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Belediyesi, restore çalışmaları kapsamında tarihi tekrar gün yüzüne çıkararak Ortakonak Camisi restorasyon çalışmalarını tamamladı. Ortakonak Camisi'nde restorasyon çalışmalarının bitmesinin ardından çevre düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Karatay Belediyesi tarafından dokusuna uygun olarak yaptırılan restore uygulamalarının vatandaşların beğenisini kazandığını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, restorasyonu ve bakım çalışmaları sona eren Ortakonak Camisi'nin çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından ibadete hazır hale geleceğini belirtti. Hançerli, binanın temellerini güçlendirerek, kubbede ve duvarlardaki tahribatların tekniğine uygun olarak tamir edildiğini söyledi. Hançerli, camilerin birlik ve beraberliğin sağlandığı, Allah'ın huzurunda ibadetlerin topluca arz edildiği kutsal mekanlar olduğunu, camileri korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.