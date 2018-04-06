Şehitlerin aziz hatırası yaşatılıyor

Konya
Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadımızın aziz hatırası için yaptırdığı ve büyük ilgi gören İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi ziyaretçi akınına uğruyor. İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, şehrin en fazla ziyaret edilen mekânlarından biri haline geldi. 4.5 MİLYON ZİYARETÇİ Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece önemli bir hizmet olan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni her yıl hem Konya'dan hem de Konya dışından yüz binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Abidenin mimari yapısı ve manevi iklimiyle ziyarete gelenleri etkilediğini kaydeden Başkan Akyürek, şehrin sembollerinden biri olan abideyi açıldığından bu yana 4,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından abideyle ilgili bilgiye ve şehitlerin isimlerine ulaşabiliyor. Abidede İstiklal Harbi, 1. Dünya ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekâtı, iç güvenlik sırasında şehit olanların isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya'nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.