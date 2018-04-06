Selçuklu’ya 29 yeni kütüphane

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 29 kütüphane için Hafız Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokulu'nda toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi'nin şehrin eğitim ve kültür hayatına olan katkıları sürüyor. Kütüphane sayısını 58'e yükselten Selçuklu Belediyesi yerel yönetimler arasındaki birinciliğini tescillerken 365 bin 578 kitap, 98 bin 522 bin üyeye ulaştı. Hafız Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşen programa Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yanı sıra okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.