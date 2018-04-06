Seydişehir 2. Kitap Günleri başlıyor

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 16-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu yıl ikincisi düzenlenecek Seydişehir Kitap Günlerinin ünlü yazarlara ev sahipliği yapacağını söyledi. Seydişehir Kitap Günlerinin 15 Temmuz Milli İrade Meydanında kitapseverlere kapılarını açacağını ifade eden Başkan Tutal, kitap günlerinin sosyal ve kültürel seviyeye katkı sağlayacağını belirtti. Bir hafta süreyle açık kalacak etkinliğe 19 yazar, onlarca yayınevinin katılacağını belirten Başkan Tutal, "Bir hafta boyunca açık kalacak etkinliğimizde çok sayıda kitap stantlarda yerini alacak. Yazarlarımız Kahraman Tazeoğlu, Turgay Güler, Yavuz Bahadıroğlu, Vehbi Vakkasoğlu, Talha Uğurluel, Hayati İnanç, Mete Yarar okurları için Şaban Cengiz Kültür Merkezinde konferans verecek ve kitaplarını imzalayacak. Diğer yazarlarımız Atilla Yaramış, Tuğba Coşkuner, Ahmet Bulut, Tolga Akpınar, Kadir Sulak, Mine Sota, Vural Kaya, Fatih Babaoğlu, Hüseyin Muşmal, Melih Karauğuz, Ayşe Ünüvar, Ali Aktaş okullarımızda öğrencilerle söyleşilerinin ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında kitaplarını imzalayacak" dedi.

Geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri Kitap Günlerine yoğun bir katılımın olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "10 bini öğrenci olmak üzere 20 bin kişi geçen yıl Kitap günlerimizi ziyaret etti. Bilinçli ve başarılı bir nesil için kitap okumalıyız. Gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmeliyiz. Biz de bu konuda üzerimize ne düşerse yapacağız. Bu yıl kitap günlerini biraz daha geniş kapsamlı ve farklı bir konseptte gerçekleştiriyoruz. Kitapları okumak, dokunmak ve birbirinden değerli sevdiğimiz yazarlarla buluşmak adına tüm hemşehrilerimizi kitap günlerine bekliyoruz" dedi.



"KİTAP OKUMAYI GENÇLERİMİZE SEVDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kitabı özellikle gençlerimize, öğrencilerimize, hatta her yaştan vatandaşımıza sevdirmemiz gerekiyor. Kitapların, çocuklarımızın yaşamında kılavuz olması gerektiğini unutmamalıyız. Kitap, hayatımızı anlamlandıran, bize değer katan, erdemli olmamız gerektiğini hatırlatan, bilginin en büyük kaynağıdır. Özellikle teknolojik gelişmelerin yaşandığı, sosyal medyanın ön planda tutulduğu ve yaygınlaştığı günümüzde kitap okumanın daha da zorlaştığını söyleyebiliriz. Bunun önüne geçebilmek, farkındalık oluşturabilmek amacı ile kitap günlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.