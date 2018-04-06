“Tamamen Doluyuz” Zonguldak’ta sahnelenecek

Tek perdelik oyun 1 saat 25 dakika sürecek. 13 Nisan 2018 tarihinde 20.00'de ve 14 Nisan 2018 tarihinde 14.00 ila 20.00 saatleri arasında Zonguldak Devlet Tiyatrosu sahnesinde sahnelenecek olan oyunu Elif Erdal yönetecek.

Oyunun konusu ise şöyle; "Sam, konservatuvarın oyunculuk bölümünden mezun bir gençtir. Kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Üstelik, bir yandan patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek mi?"