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Tarihi doku ortaya çıkıyor

Kılıçarslan Köşkü restorasyonunda inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Alaeddin Tepesi’nde sürdürülen çalışma kentin tarihini etkileyecek” dedi

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Tarihi doku ortaya çıkıyor
ALAEDDİN Tepesi üzerindeki restorasyonu devam eden Tarihi Kılıçarslan Köşkü'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kentin tarihini etkileyecek bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti. Başkan Tahir Akyürek, Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu sürdürülen Tarihi Kılıçarslan Köşkü'nde incelemelerde bulundu.

SURLAR ÇIKACAK
Alaeddin Tepesi'nde büyük bir proje yürüttüklerini, Konya tarihini etkileyecek bir çalışmanın ortaya çıkacağını kaydeden Başkan Akyürek, Konya'nın Selçuklu payitahtı bir şehir olduğunu, köşkün bulunduğu alanın da yönetim merkezi olduğunu, Alaeddin Tepesi'nin de bu yönetim merkezinin mihverini oluşturduğunu anımsattı. Sultan Camisi, Sultan Sarayı ve etrafındaki yapılarla ilgili önemli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Akyürek, "Tarihi Alaeddin Sarayı'nın, Kılıçarslan Köşkü'nün bir burcu şekilleniyor. Kılıçarslan Köşkü'yle ilgili yapacağımız çalışmanın ilk etabı inşallah bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca tarihi Konya Kalesi'nin surlarının ortaya çıkarılması çalışmasını yürütüyoruz. Böylece Konya tarihi dokusu bir miktar daha ortaya çıkmış olacak" dedi.
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Tarihi doku ortaya çıkıyor
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