Milletvekili Babaoğlu ve Başkan Özaltun'dan mahalle ziyaretleri

Milletvekili Babaoğlu, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve AK Parti İlçe Teşkilatı mensupları ile birlikte Beyşehir'e bağlı Kuşluca, Akburun ve Sadıkhacı Mahallelerini ziyaret etti. Yerleşim merkezlerinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Babaoğlu, Başkan Özaltun ve beraberindeki partililer, bölgeyi yakından ilgilendiren yürütülen devlet yatırımlarıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yaptığı konuşmalarda Beyşehir-Şarkikaraağaç arasında devam eden duble yol çalışmalarına değinen Babaoğlu, Kıreli ile Şarkikaraağaç arasında kalan kesim ile ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, "Biliyorsunuz öbür taraftan duble yol gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Babaoğlu ve Özaltun, ziyaretlerinde mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de dinledi. Babaoğlu, ilçe ziyaretlerinin diğer durağında ise Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi, Sonsuz Şükran Köyü ve Kıreli Mahallesini ziyaret etti. Babaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kendi coğrafyamızdan hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem sohbet ettik hem taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizin kahvehanede muhabbetlerine, evlerinde çaylarına, bahçelerinde çilek mevsimi hazırlıklarına ortak olduk. Anadolu'nun köylerinde huzur var. İnsanıyla konuşunca yüzlerdeki tebessümden sen de nasibini alıyorsun. İnancım o ki kırsal kalkındıkça Anadolu'daki mutluluğumuz daha çok artacak inşallah" şeklinde konuştu.

