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sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

’nın Ereğli İlçe Belediyesi, sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:44
Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Sokak hayvanları iyileşme sürecinin ardından alındıkları ortama geri bırakılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Belediyemizin veteriner hekimi tarafından sokak hayvanlarını kısırlaştırma operasyonlarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda, hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden bu hizmeti titizlikle yürütüyoruz. Sokak hayvanlarının kuduz aşılarını, iç ve dış parazit ilaçlarını yaparak iyileşmelerinin ardından alındıkları ortamlara geri bırakıyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz ve hayvanlarımızı da korumak bizim görevimizdir. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Küpeleri olmayan hayvanları belediyemize bildirmelerini ve küpeli hayvanların zararsız olduğunun bilinmesini rica ediyoruz" dedi.

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Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
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