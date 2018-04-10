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ten kaçan : "im bozuktu, görmedim"

'da yaklaşık 15 kilometre boyunca ten kaçan yakalanınca, "im bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum" dedi.

AA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:45
Polisten kaçan alkollü sürücü: Moralim bozuktu, görmedim

Merkez Selçuklu ilçesi Otogar kavşağında uygulama yapan ekipleri, 42 SA 672 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.Görevlilerin uyarılarını dikkate almayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda kamyonet, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde durduruldu.Sürücü Ecir D. (47), neden kaçtığını soran polislere, "im bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum" diye cevap verdi.

Yapılan ölçümde 1,08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 5 bin lira para cezası kesildi.

Ecir D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyonet ise otoparka çekildi.

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Polisten kaçan alkollü sürücü: "Moralim bozuktu, görmedim"
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