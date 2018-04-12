Konya'da otomobil kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

Mehmet Erdem yönetimindeki 42 LL 906 plakalı otomobil, Bozkır yol kavşağında, Erdem K. idaresindeki 42 HDM 23 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra refüje devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülten ve Muhammet Ali Erdem yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Erdem, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Erdem K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.