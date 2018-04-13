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4 yıl sonra yeniden yürüdü

Giriş Tarihi: 13.4.2018
4 yıl sonra yeniden yürüdü

Kalça ekleminde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle 4 yıldır yürüyemeyen 59 yaşındaki Hacer Aşkayanar , Özel Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Başkanı Prof. Dr. Mehmet Arazi tarafından yapılan başarılı ameliyatla ayağa kalkmanın, özlemle beklediği ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Hacer Aşkayanar, 4 yıl önce kalçasında başlayan lar nedeniyle yürüyemediği için hastaneye başvurdu. Yapılan tedavilerden yanıt alamayan, Hacer Aşkayanar'ın, Farabi Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi tarafından tedavi edildi. Prof. Dr. Mehmet Arazi, "Hastamızda yaygın kalça ve bel ağrıları vardı. Dikkatli bir muayene ile kalçalarının ana sorun kaynağı olduğu belirledik. Her iki kalçasını da kalça protezi uygulaması ile tedavi ettik" dedi.

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4 yıl sonra yeniden yürüdü
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