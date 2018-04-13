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gazisi görevine dönmeden önce evlendi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Afrin gazisi görevine dönmeden önce evlendi
'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda gazi olan Ahmet Çetin, görev yerine dönmeden önce hayatını Rumeysa Koç ile birleştirdi. Uzman Çavuş Çetin'in nikahını Başkanı Fatma Toru kıydı. Afrin'de uzman çavuş olarak görev yaptığı operasyon esnasında yakınına füze düşmesi sonucu ağır yaralanarak tedavi için 'daki baba ocağına getirilen gazi Ahmet Çetin, daha önce de Elbab'da düzenlenen operasyona katılmış ve orada da gazilik unvanını almıştı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen Çetin, görev bölgesine dönmeden önce hayatını Rumeysa Koç ile birleştirdi. Meram Belediyesi Evlendirme dairesindeki törende, çiftin nikahlarını Meram Belediye Başkanı Fatma Toru kıydı.
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Afrin gazisi görevine dönmeden önce evlendi
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