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Asfalt plentleri ’da hizmetleri hızlandırdı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Asfalt plentleri Konya’da hizmetleri hızlandırdı

Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Akyürek, yeni Büyükşehir yasası sonrası ilçelere kazandırılan asfalt plentleri arasındaki Beyşehir Asfalt Plenti'nde incelemelerde bulunarak asfalt sezonunun açılışını gerçekleştirdi. si'nin Ereğli, Akşehir, Cihanbeyli ve Beyşehir ilçelerinde hayata geçirdiği asfalt plentleri bölgelere hizmetlerin daha hızlı ve sağlıklı ulaşmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir'e kazandırılan asfalt plentinde incelemelerde bulunarak asfalt sezonunun açılışını gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Akyürek, yeni Büyükşehir yasası çerçevesinde bölge asfalt plentlerini kurarak hizmeti daha verimli, daha hızlı ve daha kârlı bir şekilde verme imkanına kavuştuklarını söyledi. Daha önce zaman zaman Konya merkezden asfalt getirdiklerini ancak açılan tesislerle asfaltın daha kısa mesafeden ilçeye geldiğini, bununla da asfalt çalışmasının daha güzel yapılmasının sağlandığı ifade etti.

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Asfalt plentleri Konya’da hizmetleri hızlandırdı
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