Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir’de

Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları yeni nesillere anlatmak için Türkiye'yi gezerek, bugüne değin gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilere sunan Çanakkale Gezici Müzesi Konya'nın Akşehir Belediyesi'nin katkıları ile şehre getirilerek ziyarete açıldı.

TAŞ DÜĞMELER

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda 15 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan müze için bir açılış töreni yapıldı. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'da yaptığı konuşmada bu müzeyi Akşehir'de ağırlamaktan şeref ve gurur duyduklarını belirterek "Akşehir Belediyesi olarak 4 yıldır "Nasreddin Hoca Torunları Ecdadıyla Buluşuyor" projemiz kapsamında tüm 11'nci sınıflarda okuyan öğrencilerimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz" diye konuştu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Çanakkale Gezici Müzeler Koordinatörü Cengiz Yürükaslan tarafından açılışa katılan protokole müze gezdirilerek bilgi verildi. Savaşta cephelerde sürünerek ilerlemek zorunda kalan Türk askerlerinin kıyafetlerindeki düğmelerin sıklıkla koptuğunu anlatan Yürükaslan, kahraman Türk askerinin kopan düğmeler yerine ince taşları delerek el yordamıyla düğme imal ettiğini söyledi. Yürükaslan; düşman uçakları tarafından havadan atılan ve yere düştüğünde sivri ucu havada kalan "zehirli yıldız" adı verilen silahın da, ayağına saplanan askeri savaştan bertaraf ettiğine değinerek paslı ve ucu zehirli olan demirin saplandığı bacağın kangrene dönüşmemesi için kesildiğini, bu ameliyat sırasında ise acıya katlanamayan askerin ağzına ısırması için keçe konulduğunu aktardı.