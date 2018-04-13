Danışma meclisinde cumhur ittifakı vurgusu

Ak Parti Konya İl Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği 70'nci İl Danışma Meclisinde Cumhur ittifakının önemine dikkat çekildi. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Babaoğlu, Hacı Ahmet Özdemir, Ömer Ünal, Halil Etyemez, Leyla Şahin Usta, Uğur Kaleli, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı Türkiye'nin son 15-16 yılda büyük gelişmeler kaydettiğini ancak ülke içinde bundan rahatsız olan bir takım kesimlerin olduğunu belirterek "hem şehrimizde hem de ülkemizde güzel gelişmeler oluyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU