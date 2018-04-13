Hipoterapi otizmli çocuklara ışık oldu

Yüzme, at eşliğinde ve müzikli terapi bölümleri barındıran dev merkeze Belarus'tan da eğitim almak için öğrenci geldi. Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye'ye kazandırılan ve faaliyetleri SOBE Vakfı aracılığıyla sürdürülen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde 40 öğrenci alanında uzman 15 öğretmen eşliğinde eğitime başladı. Özellikle 2006'dan bu yana artış gösteren ve günümüzde her 68 çocuktan 1'inde rastlanılan otizmli bireyler için kurulan merkezde spor eğitimi, yüzme havuzunda hidroterapi eğitimi, binicilikte ise hipoterapi eğitimi uzman eğitmenler tarafından otizmli bireylere verilmeye başlandı. Otizmli çocuklar ve aileleri için umut ışığı olan merkeze Konya ve çevre illerin yanı sıra Ankara, İzmir, Kayseri ve Tekirdağ ile Belarus'tan da tedavi amaçlı öğrenci geldi.



FURKAN'IN HAYATI DEĞİŞTİ

Merkezde Fidancı ailesinin 3 çocuklarından en küçüğü olan 15 yaşındaki Furkan, otizm merkezinde zihinsel veya duysal bozukluğu olan hasta gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla atın hareketlerinden yararlanılan hipoterapi tedavisi gördü. Usta bir binici haline gelen Furkan, merkezin gözde atı "Apaçi" ile engel atlamayı bile başardı. Anne Filiz Fidancı, Furkan'ın SOBE'de aldığı eğitimler sonrasında konuşmaya başladığını, kendisinde büyük değişiklikler yaşandığını söyledi. 2 yaşından sonra otizm teşhisi konulan Furkan'ın özellikle hipoterapi eğitimi sonrasında hayata yeniden bağlandığını anlatan anne Fidancı, "Furkan, aldığı eğitimler sonrasında kendine güveni arttı ve çevreye uyum sağlamaya başlayarak büyük değişime girdi. Aynı zamanda yüzme ve diğer eğitimleri de haftalık olarak düzenli bir şekilde alıyor. Bu merkez Konya'da olduğu için çok şanslıyız" dedi.



DİANA BELARUS'TAN GELDİ

'Ulusal Mimarlık Ödülleri' kapsamında en iyi proje ödülünü alan merkezde anne ve babası Belarus'ta yaşayan Diana'da SOBE'de eğitim alabilmek için Konya'daki akrabalarının yanına geldi. Diana, öğretmeni eşliğinde gördüğü terapi sonrasında çevresine uyum sağlamaya başladı. Alanlarında uzman ve hizmet içi eğitime tabi tutulan öğretmenler tarafından verilen eğitimler, yaz ayları da dahil olmak üzere bir yıl boyunca devam edecek. Öğrenci sayısının ilerleyen günlerde 100'ün üzerinde olması bekleniyor.

EKTİĞİMİZ TOHUMLAR YEŞERİYOR

2 yaş ile 27 yaş arasında öğrencilerin bulunduğu SOBE'nin 5 yıl emek verilen büyük bir hayalin ürünü olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Belediye, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve vakıf olmak üzere üçlü bir yapı şeklinde çalıştıklarını söyledi. Türkiye'de otizm merkezi alanındaki boşluğu gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Altay, "Burada tek amacımız Otizmli çocuklarımız ve ailelerine faydalı olabilmek. Ayrıca merkezimizin bu konuda yaptığı çalışmalarının yerli ve yabancı birçok işletmeciye örnek oluyor. Merkezimiz, otizm alanında birçok proje ve kongreye ev sahipliği yaptı. T��rkiye Otizm Meclisi'nin genel sekreterliğini üstlenen vakfımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Otizm Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ektiğimiz tohumların yeşerdiğini görmek bizleri heyecanlandırıyor" dedi.



SOBE FARKINDALIK OLUŞTURUYOR?

Ak Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) tarafından Alışveriş Merkezi'nde açılan farkındalık standını ziyaret etti. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Otizmli çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerine devam ederken bir taraftan da otizm konusunda farkındalık oluşturan çalışmalara devam ediyor. Otizm konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla alışveriş merkezinde açılan stant vatandaşlardan büyük ilgi gördü. SOBE görevlileri daha önce hazırlanan tanıtım broşürlerini vatandaşlara ulaştırılarak merkez hakkında bilgilendirmeler yaptı. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da SOBE tanıtım standını ziyaret ederek etkinliğe destek verdi. Standı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet eden Usta ve Altay, otizm farkındalığına dikkat çekerken standı ziyaret eden çocuklarla da yakından ilgilendi.