Kalıp ustası çekiçle inşaat şirketi kurdu

Konya'da 15 yaşında inşaat kalıpçısı olarak çalışmaya başlayan Nurullah Yılmaz, yeni Türkiye hedefinin koyulduğu 2002 yılından itibaren azimle çalışarak 176 kişiye istihdam sağladı. Mesleğini çok sevdiği için işçileriyle birlikte inşaatlarda çalışan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma azmini örnek aldığını söyledi. 55 yıl önce ailesi Erzurum'dan Konya'nın Ereğli İlçesine göç eden Nurullah Yılmaz (42) çocuk yaşlarda inşaat kalıpçısı olarak çalışmaya başladı. Ahır ve kerpiç evler yapan kalıp ustası, daha sonra işlerini büyüterek tarihe olan ilgisini nedeniyle Osmanlı hükümdarlarının isimlerini verdiği site ve iş merkezleri inşa etti. Kurduğu şirketinde 176 kişiyi istihdam eden ve mesleğine olan ilgisi nedeniyle işçilerini yalnız bırakmayan Yılmaz, işini çok sevdiğini, inşaat ortamının havasını almadan duramadığını söyledi.



SİGORTALI İŞÇİ

Hayatında tek örnek aldığı kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatan Yılmaz, 2002 yılında Erdoğan'ın yeni ve yaşanılabilir Türkiye hedefinin kendisine umut olduğunu belirterek "Biz sekiz kardeştik ve tek odalı evde büyüdük. Yeni Türkiye hayaliyle bizde işlerimize dört bir elle sarılmaya başladık. Bürokrasideki engellerin kalkması ve ekonomideki gelişmeler sonrasında Cumhurbaşkanımız azmi ve çok çalışmasını örnek aldım. Şu anda 176 sigortalı işçimizle birlikte çalışıyoruz" dedi.

ALIM GÜCÜ ARTTI

"Türkiye'de yaşayan vatandaşların alım gücü arttı" ifadesini kullanan Yılmaz, şunları da söyledi: "Herkes istedikleri en lüks daireleri alabiliyor. İşlerimiz her geçen gün büyüyor. Eskiden böyle değildi bir bina on yıl da yapılırdı ya da satılamazdı ama şimdi böyle değil. Herkes kendine ev almanın yanı sıra çocuklarına da alıyor bu da alım gücünün arttığını gösteriyor. Burada ki en büyük pay tabii ki de mevcut hükümetin."



BAŞARININ SIRRI: AZİM VE DÜRÜSTLÜK

Yılmaz başarıya ulaşmanın çok çalışmanın yanında dürüstlük de olduğu belirterek şunları söyledi; "İnşaat yaparken tenha alanları seçiyorum. Amacım, yapılacak olan daire ve iş merkezlerinden sonra bölgelerin canlanması. İnsanlarımız inşaatlarımızı yaptığımız bölgeye değil işin kalitesine bakıyorlar ve çok şükür herkes evlerimizden apartmanlarımızdan ve iş merkezlerimizden memnun kalıyor. Hatta etrafımda ki insanlar bana güldü nasıl yapacaksın dediler başaracağımızı biliyordum çünkü azim ve dürüstlüğe önem verdim. İşime böyle devam ederek daha da büyümeyi hedefliyorum. Yolumuza çok taş koyanlar oldu ama azim ile her şeyi başardık"



YAPTIĞI BİNALARDA OSMANLI'YI YAŞATIYOR

Ereğli bölgesinin en büyük müteahhitlerinden biri haline gelen ve ilçenin büyük bir kısmında siteler ve iş merkezleri yapan Yılmaz, Osmanlı hükümdarlarının isimlerini yaşatmak için çaba gösterdiğini söyledi. Yılmaz, "Osmanlı hükümdarlarının isimlerini yaptığım site apartman ve iş merkezlerine vererek yaşatmak istedim. Önce insanlar biraz yadırgadı. Kanuni Sultan Süleyman Sitesi, Fatih Sultan Mehmet Sitesi, Hürrem Sultan Sitesi, Mehmet Akif Ersoy Sitesi ve daha birçok ismi 700 daireden oluşan 30 ayrı bloğa verdim. İnsanlar farklı buldu hatta bu isimleri hiç bilmeyenler araştırma içine girdi benim sitemin adının verildiği hükümdâr kim diye merak edip kitap okumaya başladılar" dedi.