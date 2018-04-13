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’da Engelli ve Emekli Dinlenme Evine yoğun ilgi

Belediyesi tarafından Türk Dili Parkı’nda hizmete açılan Engelli ve Emekli Dinlenme Evi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:06
Karaman’da Engelli ve Emekli Dinlenme Evine yoğun ilgi

2016 yılının Aralık ayında hizmete giren Belediyesi Gönül Gözü Engelli ve Emekli Dinlenme Evi, kış aylarında dinlenme evini dolduran emeklilerin, bahar aylarında da bu tesisi tercih etmeleri dikkatlerden kaçmıyor. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Gönül Gözü Engelli ve Emekli Dinlenme Evi'nde vatandaşların ihtiyacını karşılayacak her türlü imkanın olduğunu söyledi.

Dinlenme evinde gün boyu yoğunluğun yaşandığını ifade eden Çalışkan, "Engelli ve emeklilerimiz artık evleri gibi gördükleri bu tesislere gelerek gün boyunca gazete, dergi, kitaplarını okuyabiliyor, sohbet ederek dinlenme imkanı bulabiliyorlar. Gönül Gözü Engelli ve Emekli Dinlenme Evi yaptığımız en iyi uygulamalardan biri. Burası bu insanlarımızın buluşma noktası. Yıllarını ülkesi, kenti ve ailesi için emek vererek geçiren emeklilerimize ikinci baharlarında biraz daha huzur verip onları rahat ettirebiliyor isek, engelli kardeşlerimize de çeşitli faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlıyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Çayın ücretsiz olduğu, ayrıca her türlü günlük ulusal ve yerel gazeteler ile dergilerin bulunduğu Engelli ve Emekli Dinlenme Evleri her sabah 08.00'de açılıp akşam 17.00'de kapanıyor.

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Karaman’da Engelli ve Emekli Dinlenme Evine yoğun ilgi
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